Ничушкин в матче с «Вегасом» оформил «хет-трик Горди Хоу»

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 3:7. Второй звездой встречи стал российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин, оформивший «хет-трик Горди Хоу» — он забил, подрался и сделал результативную передачу.

Валерий подрался второй раз за карьеру в НХЛ, оба боя вышли неудачными. Дерик Энгелланд нанес пару точных ударов и завалил россиянина.

Englland fights Nichushkin pic.twitter.com/cCXWxGl9Yx — Main Team (@MainTeamSports) December 24, 2019

В прошедшем матче на его счету гол, результативная передача, 5 минут штрафа за драку, показатель полезности «+2» и 3 броска в створ за 13.22 на льду. В текущем сезоне на его счету 13 (7+6) очков в 33 встречах.