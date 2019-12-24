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Ничушкин в матче с «Вегасом» оформил «хет-трик Горди Хоу»

09:20
Валерий Ничушкин в матче с «Вегасом» оформил «хет-трик Горди Хоу». Фото Colorado Avalanche
Валерий Ничушкин в матче с «Вегасом» оформил «хет-трик Горди Хоу». Фото Colorado Avalanche
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«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 3:7. Второй звездой встречи стал российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин, оформивший «хет-трик Горди Хоу» — он забил, подрался и сделал результативную передачу.

Валерий подрался второй раз за карьеру в НХЛ, оба боя вышли неудачными. Дерик Энгелланд нанес пару точных ударов и завалил россиянина.

В прошедшем матче на его счету гол, результативная передача, 5 минут штрафа за драку, показатель полезности «+2» и 3 броска в створ за 13.22 на льду. В текущем сезоне на его счету 13 (7+6) очков в 33 встречах.

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