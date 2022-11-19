Нападающий «Виннипега» Элерс выбыл на продолжительный срок из-за травмы

Нападающий «Виннипега» Николай Элерс выбыл на продолжительный срок из-за травмы. Главный тренер «Джетс» Рик Боунесс отметил, что игроку предстоит перенести операцию, сообщает журналист Джон Лу.

Точные сроки восстановления 26-летнего датчанина пока неизвестны.

В нынешнем сезоне он провел только 2 матча, в которых сделал 3 голевые передачи.

Его контракт со средней зарплатой в 6 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.