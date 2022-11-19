Бэкстрем и Оши начали тренировки с основой «Вашингтона». Игроки пока занимают по индивидуальной программе
Нападающие «Вашингтона» Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши начали тренировки с основным составом, пишет журналист Саманта Пелл.
Однако они пока занимаются по индивидуальной программе и далеки от возвращения в общую группу.
Бэкстрем летом снова испытывал проблемы с травмированным бедром, на котором ранее перенес операцию.
Оши выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 9 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|14
|3
|28
|2
|Каролина
|17
|10
|7
|22
|3
|Айлендерс
|18
|11
|7
|22
|4
|Рейнджерс
|18
|8
|10
|20
|5
|Питтсбург
|17
|7
|10
|17
|6
|Филадельфия
|17
|7
|10
|17
|7
|Вашингтон
|19
|7
|12
|17
|8
|Коламбус
|16
|6
|10
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|15
|2
|30
|2
|Торонто
|18
|9
|9
|22
|3
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|17
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|7
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|Детройт
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|8
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|5
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|17
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|8
|19
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|Монреаль
|17
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|9
|17
|7
|Баффало
|17
|7
|10
|14
|8
|Оттава
|16
|6
|10
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|2
|Виннипег
|15
|10
|5
|21
|3
|Колорадо
|15
|9
|6
|19
|4
|Нэшвилл
|17
|8
|9
|17
|5
|Сент-Луис
|16
|8
|8
|16
|6
|Миннесота
|17
|7
|10
|16
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|14
|4
|28
|2
|Лос-Анджелес
|20
|11
|9
|23
|3
|Сиэтл
|17
|9
|8
|21
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|18
|5
|Калгари
|16
|7
|9
|16
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|19
|6
|13
|15
|8
|Анахайм
|17
|5
|12
|11
Результаты / календарь
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24.11
|19.11
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|4 : 1
|19.11
|21:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|32
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|19
|28
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|17
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|17
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|12
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09
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