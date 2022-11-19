Бэкстрем и Оши начали тренировки с основой «Вашингтона». Игроки пока занимают по индивидуальной программе

Нападающие «Вашингтона» Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши начали тренировки с основным составом, пишет журналист Саманта Пелл.

Однако они пока занимаются по индивидуальной программе и далеки от возвращения в общую группу.

Бэкстрем летом снова испытывал проблемы с травмированным бедром, на котором ранее перенес операцию.

Оши выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 9 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.