«Филадельфия» дома проиграла «Баффало»

«Филадельфия» на своем льду потерпела поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Флайерз» проиграли третью встречу кряду.

Российский защитник хозяев Егор Замула результативными действиями не отметился.

«Баффало» набрал 10 очков и поднялся на 10-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 13-й строчке — 9 очков.