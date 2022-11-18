Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:34

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Кенневилль хочет вернуться к тренерской работе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший главный тренер «Чикаго» и «Флориды» Джоэль Кенневилль хочет вернуться к тренерской работе, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Однако для этого он должен получить специальное разрешение от лиги, которое должен подтвердить лично комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Джоэль Кенневилль покинул пост главного тренера клуба «Флориды» в октября 2021 года на фоне сексуального скандала 2010 года, связанного с работой тренера в «Чикаго».

Ранее бывший «Чикаго» подал иск против клуба, обвинив помощника тренера Брэда Олдрича в сексуальном насилии. Впоследствии было начато расследование, по итогам которого выяснилось, что руководители клуба, а также Кенневилль, занимавший тогда пост главного тренера, не предприняли никаких действий для расследования данного инцидента.

НХЛ
Гэри Беттмэн
Джоэль Кенневилль
0
Читайте также
Кучеров — наша главная звезда в НХЛ. Он продолжает погоню за Макдэвидом
Овечкин набрал 3 очка в матче НХЛ с «Сент-Луисом»
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин — о поражении «Сент-Луису»: «Если будем играть так же, как в последних двух периодах, то добьемся результатов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 14 3 28
2 Каролина 17 10 7 22
3 Айлендерс 18 11 7 22
4 Рейнджерс 18 8 10 20
5 Питтсбург 17 7 10 17
6 Филадельфия 17 7 10 17
7 Вашингтон 19 7 12 17
8 Коламбус 16 6 10 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 15 2 30
2 Торонто 18 9 9 22
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Детройт 17 8 9 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Монреаль 17 8 9 17
7 Баффало 17 7 10 14
8 Оттава 16 6 10 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 10 7 22
2 Виннипег 15 10 5 21
3 Колорадо 15 9 6 19
4 Нэшвилл 17 8 9 17
5 Сент-Луис 16 8 8 16
6 Миннесота 17 7 10 16
7 Чикаго 16 6 10 15
8 Аризона 16 6 10 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 14 4 28
2 Лос-Анджелес 19 11 8 23
3 Сиэтл 17 9 8 21
4 Эдмонтон 17 9 8 18
5 Калгари 16 7 9 16
6 Сан-Хосе 19 6 13 15
7 Ванкувер 17 5 12 13
8 Анахайм 17 5 12 11
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
18.11 03:00
Бостон – Филадельфия
 4 : 1
18.11 03:00
Каролина – Колорадо
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Коламбус – Монреаль
 6 : 4
18.11 03:00
Тампа-Бэй – Калгари
 4 : 1
18.11 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Флорида – Даллас
 4 : 6
18.11 04:00
Виннипег – Анахайм
 3 : 2
18.11 04:00
Миннесота – Питтсбург
 4 : 6
18.11 04:00
Нэшвилл – Айлендерс
5 : 4
18.11 04:00
Сент-Луис – Вашингтон
 5 : 4 Б
18.11 06:00
Вегас – Аризона
 4 : 1
18.11 06:00
Сиэтл – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
18.11 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 4 : 7
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 32
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 19 28
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 17 28
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 17 13
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 17 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 14 1.89
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 12 2.07
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 11 2.09
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости