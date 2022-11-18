Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Кенневилль хочет вернуться к тренерской работе

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший главный тренер «Чикаго» и «Флориды» Джоэль Кенневилль хочет вернуться к тренерской работе, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Однако для этого он должен получить специальное разрешение от лиги, которое должен подтвердить лично комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Джоэль Кенневилль покинул пост главного тренера клуба «Флориды» в октября 2021 года на фоне сексуального скандала 2010 года, связанного с работой тренера в «Чикаго».

Ранее бывший «Чикаго» подал иск против клуба, обвинив помощника тренера Брэда Олдрича в сексуальном насилии. Впоследствии было начато расследование, по итогам которого выяснилось, что руководители клуба, а также Кенневилль, занимавший тогда пост главного тренера, не предприняли никаких действий для расследования данного инцидента.