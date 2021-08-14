Журналист Майкл Руссо: «Капризов считается одним из самых талантливых игроков в истории «Миннесоты»

Журналист The Athletic Майкл Руссо прокомментировал информацию о том, что российский нападающий Кирилл Капризов не может договориться о новом контракте с «Миннесотой».

«Капризов уже считается одним из самых талантливых игроков в истории «Уайлд» и восходящей звездой. Так что же сделает «Миннесота»: примет вызов, назовет слухи о ЦСКА блефом Капризова и посмотрит, действительно ли он вернется в Россию после того, как наконец приехал и поиграл в НХЛ, или рассмотрит возможность обмена прав на игрока?» — написал Руссо.

По итогам сезона 24-летний Капризов стал обладателем «Колдер Трофи», который вручают лучшему новичку.