Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:01

Нападающий «Торонто» Таварес поделился мнением о 1000 очков в НХЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Торонто» Джон Таварес прокомментировал свое 1000-е очко за карьеру в НХЛ, которое он набрал в матче с «Айлендерс» (3:4 ОТ).

«Это была отличная гонка, великолепное приключение. Очевидно, что ты хочешь отпраздновать победу, но я очень горжусь этим и в некотором смысле просто рад, что это произошло. Уникальность этого момента в том, что я играл там первые девять лет своей карьеры, там я в большей степени стал тем, кем я являюсь, и влияние, которое там на меня оказали, было колоссальным», — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

Таварес в НХЛ набрал 621 очко за «Айлендерс» и 379 очков за «Торонто». В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых набрал 25 (8+17) очков.

Джон Таварес
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
1
Читайте также
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины
Популярное видео
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Кожевников предположил, сколько шайб Овечкин забросит в этом сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 26 19 7 39
2 Айлендерс 27 13 14 33
3 Филадельфия 27 15 12 32
4 Вашингтон 25 14 11 31
5 Нью-Джерси 26 14 12 29
6 Каролина 27 14 13 29
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 30 9 21 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 27 17 10 36
3 Торонто 25 14 11 33
4 Детройт 27 14 13 32
5 Тампа-Бэй 29 13 16 31
6 Монреаль 28 12 16 27
7 Баффало 29 12 17 27
8 Оттава 22 11 11 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 28 17 11 36
2 Даллас 27 16 11 35
3 Виннипег 26 16 10 34
4 Нэшвилл 28 15 13 30
5 Аризона 27 13 14 28
6 Сент-Луис 27 13 14 27
7 Миннесота 26 10 16 24
8 Чикаго 27 9 18 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 43
2 Ванкувер 28 18 10 37
3 Лос-Анджелес 25 16 9 36
4 Эдмонтон 25 12 13 25
5 Калгари 28 11 17 25
6 Сиэтл 29 8 21 23
7 Анахайм 27 10 17 20
8 Сан-Хосе 28 8 20 19
Результаты / календарь
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
12.12 03:00
Баффало – Аризона
 5 : 2
12.12 03:00
Айлендерс – Торонто
 4 : 3 ОТ
12.12 04:00
Даллас – Детройт
 6 : 3
12.12 05:30
Колорадо – Калгари
 6 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 47
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 26 39
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 28 39
И Г
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 19
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 25 19
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 28 18
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 18 1.9

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости