Нападающий «Торонто» Робертсон выбыл до конца сезона из-за операции на плече

Нападающий «Торонто» Ник Робертсон получил серьезную травму плеча, сообщает пресс-служба клуба.

Форварду потребуется операция. Он пропустит все оставшиеся матчи нынешнего сезона, так как на восстановление форварду потребуется около шести месяцев.

В этом регулярном чемпионате 21-летний американец провел 15 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Робертсон был выбран «Торонто» на драфте 2019 года во втором раунде под общим 53-м номером.