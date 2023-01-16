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16 января, 23:44

Дубль Пастрняка помог «Бостону» разгромить «Филадельфию»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бостон» со счетом 6:0 разгромил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дубль в составе «Брюинз» оформил нападающий Давид Пастрняк. Он занимает втрое место в списке лучших снайперов сезона (35 голов).

Три передачи в этом матче сделал форвард «Мишек» Давид Крейчи, для которого эта игра было 1000-й в карьере в НХЛ.

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«Бостон» — «Филадельфия» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы: Пастрняк — 34 (Заха, Крейчи), 4:38 — 1:0. Заха — 6 (Крейчи, Линдхольм), 15:05 — 2:0. Маршан — 14 (Грызлик, Бержерон), 23:55 — 3:0. Заха — 7 (Крейчи), 24:41 — 4:0. Пастрняк — 35 (бол., Маршан, Макэвой), 40:36 — 5:0. Грызлик — 3 (Макэвой, Пастрняк), 48:04 — 6:0.

Вратари: Суэймен — Харт (Эрссон, 27:35).

Штраф: 26 — 22.

Броски: 29 (11+11+7) — 29 (9+7+13).

Наши: — - Проворов (21.05/0/-1).

16 января. Бостон. TD Garden.

Давид Пастрняк
ХК Бостон Брюинз
ХК Филадельфия Флайерз
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2 Нью-Джерси 43 28 15 59
3 Рейнджерс 44 24 20 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 44 18 26 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 34 9 72
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 41 27 14 55
4 Флорида 45 21 24 46
5 Баффало 42 21 21 44
6 Детройт 41 18 23 43
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 44 18 26 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 59
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 43 13 30 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 28 16 58
2 Сиэтл 42 26 16 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 45 24 21 51
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 68
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 62
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 35
Тэйдж Томпсон

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Линус Ульмарк

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