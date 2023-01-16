Дубль Пастрняка помог «Бостону» разгромить «Филадельфию»
«Бостон» со счетом 6:0 разгромил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Дубль в составе «Брюинз» оформил нападающий Давид Пастрняк. Он занимает втрое место в списке лучших снайперов сезона (35 голов).
Три передачи в этом матче сделал форвард «Мишек» Давид Крейчи, для которого эта игра было 1000-й в карьере в НХЛ.
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«Бостон» — «Филадельфия» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы: Пастрняк — 34 (Заха, Крейчи), 4:38 — 1:0. Заха — 6 (Крейчи, Линдхольм), 15:05 — 2:0. Маршан — 14 (Грызлик, Бержерон), 23:55 — 3:0. Заха — 7 (Крейчи), 24:41 — 4:0. Пастрняк — 35 (бол., Маршан, Макэвой), 40:36 — 5:0. Грызлик — 3 (Макэвой, Пастрняк), 48:04 — 6:0.
Вратари: Суэймен — Харт (Эрссон, 27:35).
Штраф: 26 — 22.
Броски: 29 (11+11+7) — 29 (9+7+13).
Наши: — - Проворов (21.05/0/-1).
16 января. Бостон. TD Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|27
|17
|62
|2
|Нью-Джерси
|43
|28
|15
|59
|3
|Рейнджерс
|44
|24
|20
|55
|4
|Вашингтон
|45
|23
|22
|52
|5
|Айлендерс
|44
|23
|21
|49
|6
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|7
|Филадельфия
|44
|18
|26
|43
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|34
|9
|72
|2
|Торонто
|44
|26
|18
|59
|3
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|55
|4
|Флорида
|45
|21
|24
|46
|5
|Баффало
|42
|21
|21
|44
|6
|Детройт
|41
|18
|23
|43
|7
|Оттава
|42
|19
|23
|41
|8
|Монреаль
|44
|18
|26
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|59
|2
|Даллас
|44
|25
|19
|57
|3
|Миннесота
|42
|24
|18
|52
|4
|Колорадо
|41
|21
|20
|45
|5
|Сент-Луис
|44
|21
|23
|45
|6
|Нэшвилл
|42
|19
|23
|44
|7
|Аризона
|43
|13
|30
|31
|8
|Чикаго
|41
|11
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|28
|16
|58
|2
|Сиэтл
|42
|26
|16
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|51
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Ванкувер
|43
|18
|25
|39
|7
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|34
|8
|Анахайм
|43
|12
|31
|28
|17.01
|00:00
|
Сан-Хосе – Нью-Джерси
|- : -
|17.01
|00:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|- : -
|17.01
|02:00
|
Вегас – Даллас
|- : -
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|17.01
|03:00
|
Питтсбург – Анахайм
|- : -
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|43
|68
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|62
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|42
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|28
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|33
|2.25