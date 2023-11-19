Кучеров о победе над Эдмонтоном: «Придерживаемся плана»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал победу над «Эдмонтоном» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Придерживаемся плана. Мы следовали инструкциям. Просто играли в свою систему», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

После этого матча «Тампа» с 20 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 11 очками — на 14-й строчке Запада.