Бучневич набрал 400-е очко в НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевой пас в матче с «Чикаго» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин набрал 400-е (162+238) в 514 матчах за карьеру в североамериканской лиге.

В этом сезоне 28-летний форвард провел за «Блюз» 77 матчей и набрал 62 (27+35) очков.