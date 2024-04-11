«Ванкувер» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» на выезде победила «Ванкувер» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Аризона» набрала 73 очка и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» со 105 очками — на второй строчке таблицы «Запада».