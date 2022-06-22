Панарин по-английски поздравил Шестеркина с завоеванием приза лучшему вратарю сезона в НХЛ

Хоккеисты «Рейнджерс» обратились к российскому вратарю команды Игорю Шестеркину с поздравлениями в связи с его победой в номинации на приз лучшему вратарю по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Пресс-служба «Рейнджерс» опубликовала в социальных сетях видео с фрагментами поздравления от одноклубников 26-летнего россиянина, среди которых выступил российский нападающий Артемий Панарин, который обратился к своему соотечественнику на английском языке.

«Поздравляю, Шести. Продолжай в том же духе, приятель. Ты полностью заслужил эту награду. Конечно, спасибо и мне за мои блокшоты, не так ли? Хорошего отдыха тебе», — сказал Панарин.

Шестеркин стал третьим российским вратарем в истории НХЛ, которому удалось завоевать «Везину». Ранее приз доставался Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019).

Кроме Шестеркина на трофей претендовали финский вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос и шведский вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем. По итогам голосования российский вратарь набрал 154 очка. Маркстрем занял второе место (53 очка), Сарос — третье (32 очка).