Российские вратари получили рекордное количество первых мест в голосовании на «Везину»

Российские вратари получили рекордное 31 первое место из 32 в голосовании на «Везину».

Обладатель приза определяется по результатам голосования 32 генеральных менеджеров клубов НХЛ. Каждый из них назвал свою тройку претендентов.

В итоге обладателем «Везина Трофи» стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который получил 29 первых мест в голосовании. По одному первому месту получили голкипер «Тампы» Андрей Василевский и вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин. Один генеральный менеджер клуба НХЛ отдал первое место датчанину Фредерику Андерсену из «Каролины».

31 первое место — это новый рекорд по общему количеству первых мест для вратарей из одной страны. Ранее максимумом были 30 первых мест.

26-летний Шестеркин стал третьим россиянином в истории НХЛ, который был признан лучшим вратарем сезона. Ранее это удавалось Сергею Бобровскому (2013, 2017) и Василевскому (2019).

В регулярном сезоне-2021/22 Шестеркин сыграл 53 матча, в том числе 6 из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам.