«Сент-Луис» готов обменять Тарасенко, если получит выгодное предложение
«Сент-Луис» готов рассмотреть вариант обмена нападающего Владимира Тарасенко, пишет журналист Дэн Розен.
«Блюзмены» могут отпустить 30-летнего россиянина, если получат взамен «форварда уровня 1-2 звена». Однако другие клубы не готовы расставаться с ведущими игроками ради вингера, чей контракт истекает через сезон.
Контракт форварда с «Блюз» рассчитан до лета 2023 года. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды (7,5 миллиона долларов в год) наряду с центрфорвардом Райаном О'Райлли.
Нападающий в 75 матчах прошедшего регулярного чемпионата набрал 82 (34+48) очка. Россиянин также принял участие в 12 матчах плей-офф, которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.
Тарасенко был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2010 года под общим 16-м номером.
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|5
|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|7
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|Флорида
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|Центральный дивизион
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|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|0
|0
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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