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7 августа, 23:44

«Сент-Луис» готов обменять Тарасенко, если получит выгодное предложение

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сент-Луис» готов рассмотреть вариант обмена нападающего Владимира Тарасенко, пишет журналист Дэн Розен.

«Блюзмены» могут отпустить 30-летнего россиянина, если получат взамен «форварда уровня 1-2 звена». Однако другие клубы не готовы расставаться с ведущими игроками ради вингера, чей контракт истекает через сезон.

Контракт форварда с «Блюз» рассчитан до лета 2023 года. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды (7,5 миллиона долларов в год) наряду с центрфорвардом Райаном О'Райлли.

Нападающий в 75 матчах прошедшего регулярного чемпионата набрал 82 (34+48) очка. Россиянин также принял участие в 12 матчах плей-офф, которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

Тарасенко был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2010 года под общим 16-м номером.

Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Сент-Луис Блюз
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