Нападающий «Нью-Джерси» Вуд остался разочарован результатом второго матча серии с «Каролиной»

Форвард «Нью-Джерси» Майлз Вуд остался недоволен результатом второго матча серии с «Каролиной» (1:6). Команда проиграла оба гостевых матча с общим счетом 2-11 и уступает в серии 0-2.

«Мы выстрелили себе в ногу. Мы вышли на матч не с тем настроем, как мы планировали. Соперник очень крут. Они дисциплинированы, хорошо натренированы, жестко идут в борьбу. Сегодня мы не смогли с ними справиться», — цитирует Вуда пресс-служба лиги.

Третий матч серии состоится дома у «Нью-Джерси» 7 мая. Начало встречи — в 22..30 мск.