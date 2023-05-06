Мальцев вместе с фарм-клубом «Колорадо» выбыл из розыгрыша плей-офф АХЛ

«Колорадо Иглз» в пятом матче второго раунда плей-офф АХЛ уступил «Коачелле» со счетом 0:5.

Форвард фарм-клуба «Колорадо» Михаил Мальцев завершил встречу с показателем полезности «-1». На его счету 4 (3+1) очка в семи матчах плей-офф.

«Коачелла» выиграла серию со счетом 3-2 и вышла в четвертьфинал плей-офф АХЛ.