Нападающий «Монреаля» Дадонов забросил шайбу в матче с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Монреаля» Евгений Дадонов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

На 14-й минуте второго периода он сократил отставание своей команды до одной шайбы — 2:3. Для него этот гол стал вторым в сезоне.