Наместников забросил первую шайбу в этом сезоне НХЛ

«Тампа» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

На 8-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для 30-летнего россиянина эта шайба стала первой в сезоне.