Капризов забросил 40-ю шайбу в этом сезоне

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче с «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ.

Гол стал для россиянина 40-м в этом сезоне. Всего на счету форварда 87 (40+47) очков в 70 играх.

Капризов забросил 40 шайб в третьем сезоне подряд.