Источник: Мальцев продлит контракт с «Колорадо»

Metaratings.ru: Мальцев может подписать двухлетнее соглашение с «Колорадо»

Нападающий Михаил Мальцев не намерен возвращаться в КХЛ и собирается подписать двухлетнее соглашение с действующим обладателем Кубка Стэнли «Колорадо», сообщает Metaratings.ru.

24-летний Мальцев в этом сезоне провел 18 матчей за «Эвеланш» в НХЛ, не отметившись результативными действиями. За фарм-клуб «Колорадо» форвард провел 56 матчей и набрал 48 (17+31) очков.

Права на Мальцева в КХЛ принадлежат СКА из Санкт-Петербурга.