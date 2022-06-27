Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» отреагировал отреагировал на победу «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:1, 4-2 в серии).

— «Колорадо» — обладатель Кубка Стэнли. Следили за командами? Кого изначально считали фаворитом?

— Да, следил за командами, смотрел все матчи, — сказал Ротенберг корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — «Тампа-Бэй» и «Колорадо» — две сильнейшие команды. «Тампа» третий раз подряд выходит в финал. В эпоху потолка зарплат это очень серьезный результат. Обе команды равны, разница незначительна. «Эвеланш» были голодны до победы. С точки зрения состава они очень сильны. Уже несколько лет у них сильная и талантливая команда. Они взяли нового вратаря Дарси Кемпера, который здорово себя проявил на прошлом чемпионате мира. Мы как раз таки играли против него со сборной России на ЧМ-2021. Он сильнейший вратарь. Думаю, что это сыграло свою роль.

— Как бы вы оценили игру Валерия Ничушкина в этом сезоне?

— Он здорово проявил себя, вышел на новый для себя уровень, получил доверие тренера. Он прошел систему подготовки в России, привлекался в сборную. Мы гордимся достижениями Ничушкина, он молодец. Он всегда обладал хорошими качествами. Мощный и габаритный игрок.