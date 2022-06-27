Ротенберг: «Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Это была его мечта!»

Главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» отреагировал на игру Овечкина в составе футбольного «Динамо».

Знаменитый хоккеист вышел на поле с капитанской повязкой на товарищеский матч против команды блогеров «Амкал» (5:0) и стал автором победного гола.

— Североамериканские болельщики раскритиковали игру Александра Овечкина за футбольное «Динамо». Они просят его не впускать в страну. Как вы думаете, на чем основывается такое поведение?

— Общественное мнение формируется за счет медиа. Медиа в Северной Америке на сегодняшний день настроены против России. Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Это была его мечта. Когда у нас сейчас нет крупных международных турниров, нужно делать новые события внутри страны. Мы стараемся это делать,— сказал Ротенберг корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.