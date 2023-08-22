Ничушкин о приезде в Челябинск в межсезонье: «Много застолья и бабушкиных пирожков»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал подробности своего приезда в родной город Челябинск.

«Для меня Челябинск — это особое место, здесь улыбка не сходит с моего лица и всегда праздничное настроение. Много родных, которых долго не видел. Когда куда-то приезжаешь, тебе всегда рады. Много застолья, много кушать приходится, много пирожков бабушкиных. Но ничего страшного», — цитирует форварда «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний российский хоккеист провел 53 матча за «Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (17+30) очков. В плей-офф на его счету 2 игры и одна шайба.