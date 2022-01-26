Ничушкин пока не обсуждал продление контракта с «Колорадо»

Российский нападающий «Колорадо» пока не обсуждал продление контракта с клубом

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин заявил, что пока не обсуждал продление контракта с клубом.

«Я об этом сейчас не думаю. Хочу сосредоточиться на игре. Остальное — это работа агента», — приводит слова Ничушкина The Athletic.

Летом у 26-летнего россиянина истекает контракт с «Эвеланш», по которому он получает 2,5 миллиона долларов в год.

В нынешнем сезоне Ничушкин провел 24 матча, в которых набрал 19 (11+8) очков при показателе полезности «плюс 13».