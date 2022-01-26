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Сегодня, 19:19

Генменеджер «Филадельфии» подтвердил, что клуб может обменять Клода Жиру

Генеральный менеджер «Филадельфии» подтвердил, что клуб может обменять капитана команды
Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер подтвердил, что клуб может обменять капитана команды Клода Жиру. Он отметил, что окончательное решение остается за самим игроком, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

33-летний Жиру был выбран «Летчиками» на драфте-2006 под общим 22-м номером. Он провел всю карьеру в составе «Флайерз».

В этом сезоне форвард провел 38 матчей и набрал 33 (14+19) очка.

Контракт с Жиру с кэпхитом 8,275 миллиона долларов истекает следующим летом.

Клод Жиру
ХК Филадельфия Флайерз
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