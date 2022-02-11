Нападающий «Филадельфии» Кутюрье перенес операцию на спине. Он пропустит остаток сезона
Нападающий «Филадельфии» Кутюрье перенес операцию на спине
Нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье 11 февраля перенес успешную операцию на спине. Он пропустит остаток нынешнего сезона НХЛ, сообщает сайт клуба.
В этом сезоне 29-летний канадец провел 29 матчей и набрал 17 (6+11) очков в регулярном чемпионате.
В прошлое межсезонье он продлил контракт с клубом на 8 лет и 62 миллиона долларов.
Ранее генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер заявил, что защитник Райан Эллис также может пропустить остаток сезона из-за возможной операции.
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|22
|23
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|8
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|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|45
|26
|19
|57
|5
|Даллас
|44
|24
|20
|50
|6
|Виннипег
|43
|19
|24
|45
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|47
|12
|35
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|44
|25
|19
|56
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
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|8
|Сиэтл
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|15
|32
|34
Результаты / календарь
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17.02
|11.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 4 ОТ
|11.02
|03:00
|
Бостон – Каролина
|0 : 6
|11.02
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|0 : 2
|11.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 5
|11.02
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|4 : 7
|11.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|5 : 2
|11.02
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|32
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|35
|2.09
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