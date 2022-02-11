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Сегодня, 19:19

Нападающий «Филадельфии» Кутюрье перенес операцию на спине. Он пропустит остаток сезона

Нападающий «Филадельфии» Кутюрье перенес операцию на спине
Иван Шитик
Корреспондент
Шон Кутюрье.
Фото ХК «Филадельфия».

Нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье 11 февраля перенес успешную операцию на спине. Он пропустит остаток нынешнего сезона НХЛ, сообщает сайт клуба.

В этом сезоне 29-летний канадец провел 29 матчей и набрал 17 (6+11) очков в регулярном чемпионате.

В прошлое межсезонье он продлил контракт с клубом на 8 лет и 62 миллиона долларов.

Ранее генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер заявил, что защитник Райан Эллис также может пропустить остаток сезона из-за возможной операции.

Шон Кутюрье
ХК Филадельфия Флайерз
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3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 49 26 23 61
5 Коламбус 45 22 23 45
6 Айлендерс 40 17 23 40
7 Нью-Джерси 48 17 31 39
8 Филадельфия 46 15 31 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 47 30 17 66
3 Торонто 44 30 14 63
4 Бостон 45 26 19 55
5 Детройт 48 21 27 48
6 Оттава 43 16 27 36
7 Баффало 46 14 32 36
8 Монреаль 46 8 38 23
Центральный дивизион И В П О
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2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 45 26 19 57
5 Даллас 44 24 20 50
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 47 12 35 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 44 25 19 56
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 48 23 25 55
5 Эдмонтон 44 23 21 49
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7 Ванкувер 48 21 27 48
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Баффало – Коламбус
 3 : 4 ОТ
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Бостон – Каролина
 0 : 6
11.02 03:00
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И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 64
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 61
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 41 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 32 2.04
Якоб Маркстрем

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