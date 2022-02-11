Нападающий «Филадельфии» Кутюрье перенес операцию на спине. Он пропустит остаток сезона

Нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье 11 февраля перенес успешную операцию на спине. Он пропустит остаток нынешнего сезона НХЛ, сообщает сайт клуба.

В этом сезоне 29-летний канадец провел 29 матчей и набрал 17 (6+11) очков в регулярном чемпионате.

В прошлое межсезонье он продлил контракт с клубом на 8 лет и 62 миллиона долларов.

Ранее генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер заявил, что защитник Райан Эллис также может пропустить остаток сезона из-за возможной операции.