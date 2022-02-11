«Сан-Хосе» продвинулся в переговорах по новому контракту с Гертлом

Агент нападающего «Сан-Хосе» Томаша Гертла провел новую встречу с руководством клуба. Он сообщил, что 28-летний чех готов продлить контракт с клубом, сообщает журналист Кори Масисак.

В минувшем сезоне Гертл занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (19+24) балла в 50 играх. Его контракт с зарплатой 5,625 миллиона долларов рассчитан до лета 2022 года.

Гертл был выбран «Акулами» на драфте 2021 года под общим 17-м номером.

В этом сезоне на его счету 38 (22+18) очков в 46 матчах при показателе полезности «минус 1».