Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о восстановлении Евгения Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии нападающего Евгения Малкина, который набирает форму после травмы и уже тренируется в общей группе.

«Джино катается в общей группе. Его состояние улучшается. Динамика прогресса хорошая. С каждой неделей врачи снимают все больше ограничений», — приводит слова тренера Pens Inside Scoop.

Нападающий «Пингвинов» еще не играл в нынешнем сезоне НХЛ. В конце прошлого сезона россиянин перенес операцию на колене.