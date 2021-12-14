Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о восстановлении Евгения Малкина
17:40
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии нападающего Евгения Малкина, который набирает форму после травмы и уже тренируется в общей группе.
«Джино катается в общей группе. Его состояние улучшается. Динамика прогресса хорошая. С каждой неделей врачи снимают все больше ограничений», — приводит слова тренера Pens Inside Scoop.
Нападающий «Пингвинов» еще не играл в нынешнем сезоне НХЛ. В конце прошлого сезона россиянин перенес операцию на колене.
Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю