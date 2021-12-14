Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о восстановлении Евгения Малкина

17:40
Теги:

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии нападающего Евгения Малкина, который набирает форму после травмы и уже тренируется в общей группе.

«Джино катается в общей группе. Его состояние улучшается. Динамика прогресса хорошая. С каждой неделей врачи снимают все больше ограничений», — приводит слова тренера Pens Inside Scoop.

Нападающий «Пингвинов» еще не играл в нынешнем сезоне НХЛ. В конце прошлого сезона россиянин перенес операцию на колене.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
В Центре Чумакова заявили об эффективности вакцины «КовиВак» против «Омикрона»
0