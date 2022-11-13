38-летний Паризе — самый возрастной автор гола «Айлендерс» в овертайме

Нападающий «Айлендерс» Зак Паризе стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3 ОТ).

Таким образом, американец стал самым возрастным игроком в истории клуба с голов в овертайме — 38 лет и 107 дней.

Ранее рекорд принадлежал Любомиру Вишневски (37 лет и 200 дней), который он установил в 2014 году.