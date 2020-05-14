«Нам тогда повредили судьи». Фетисов вспомнил легендарный финал с Канадой в 1987 году

Двукратный олимпийский чемпион, а сейчас депутата Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» назвал матчи финала Кубка Канады-1987 против канадцев неповторимыми и объяснил, почему и сейчас смотрит те игры с удовольствием.

— На днях наши коллеги из The Athletic опубликовали большой материал про финал Кубок Канады 1987 года — трехматчевую серию между Канадой и СССР. Там приводятся цитаты как канадских звезд — Гретцки, Лемье, Коффи, так и Игоря Ларионова. Все они называют ту серию лучшим хоккеем в своей жизни. Согласны?

— А у меня есть хотя бы одна причина не согласиться с этим? Я тоже говорил об этом и в документальных фильмах, и в книгах.

— Ваша пятерка была ничем не хуже звена канадцев, в котором играли Гретцки и Лемье.

— Те матчи перевернули хоккей и показали людям фантастическую игру, в которой превалировал красивый атакующий хоккей. Я и сейчас смотрю те игры с удовольствием. Помню, как сидя на лавке, крутил головой налево-направо: постоянные креативные атаки, яркие неимоверные эмоции, незабываемые ощущения. Когда начинаешь сопоставлять то, что мы видим сегодня, и то, что было до этого, понимаешь, что это неповторимо. Не знаю, кто мог бы показать такой хоккей. Единственное, конечно, нам тогда повредили судьи. На это тоже можно сделать ссылку, говоря о результатах. Но я расцениваю тот Кубок Канады не по тому, кто его выиграл, а по тому, как хоккейное сообщество восприняло матчи с точки зрения будущего. Все было на самом высочайшем уровне. Эта серия из трех игр — одна из самых знаковых и значимых в развитии мирового хоккея. (Алена Гребенькова)