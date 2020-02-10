Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал о дружбе с Александром Овечкиным и о том, как ему иногда помогает знакомство с суперзвездой НХЛ.

— Четыре или пять лет назад мы были в Ванкувере и пытались забронировать столик в японском ресторане, — рассказал Орлов в интервью The Athletic. — Я помню, что по телефону назвал свою фамилию и фамилию Кузнецова. Нам отказали. Якобы нет ни одного свободного столика. И тогда мы сказали, что придем вместе с Алексом Овечкиным. В ответ сразу произнесли: «Подождите секундочку, мы что-нибудь придумаем». В итоге нам удалось забронировать столик.

Нам с Галиевым, Кузей и Ови было очень смешно из-за всей этой ситуации. Мы разговаривали с рестораном по громкой связи в гостиничном номере. И вы представить не можете, как начал смеяться Алекс, когда нам сказали: «С Овечкиным вы, конечно, ребята, можете прийти».