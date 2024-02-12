Мухамадуллин рассказал об эмоциях от дебюта в НХЛ

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин рассказал, какие эмоции испытывал, когда узнал о дебюте в НХЛ.

«У нас была домашняя игра против фарм-клуба «Эдмонтона». После игры меня вызвали в тренерскую, там был генменеджер АХЛ и тренерский штаб – мне сообщили, что меня вызывают. На следующий день тренировался с командой НХЛ. Сказали не волноваться.

Все равно волновался. Первый вызов. Волнение – естественные эмоции. Старался с ними справляться. Перед первой игрой, во время матча тоже были, а дальше уже чувствовал себя более комфортно», – приводит слова Мухамадуллина Sport24.

22-летний Мухамадуллин дебютировал в НХЛ в матче против «Баффало» (2:5) 27 января.