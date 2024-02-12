Мухамадуллин рассказал, как опоздал на Матч звезд АХЛ

Российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин рассказал, почему опоздал на Матч звезд АХЛ-2024.

«Играли в Ванкувере, у нас был вылет в Сан-Франциско — оттуда до Сан-Хосе 40 минут на машине ехать. В семь утра был вылет, самолет задержали на час из-за непогоды в Сан-Франциско. Когда мы начали подлетать к городу, пришло сообщение, что посадить самолет нельзя, — мы развернулись и улетели в Лос-Анджелес. Когда я вышел из аэропорта, ребята уже были на льду, а мне еще минут 40 надо было ехать. В итоге приехал через полтора часа после начала, вышел буквально на 15 минут», — цитирует Мухамадуллина Sport24.

В текущем сезоне 22-летний россиянин набрал 26 (5+21) очков в регулярном чемпионате АХЛ.