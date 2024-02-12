Мухамадуллин рассказал о своем прогрессе в изучении английского языка

Российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин рассказал о своем прогрессе в изучении английского языка.

«Как мной английский? Стал лучше. Я уже давал интервью на английском, где-то русские ребята могут помочь с переводом. Но в целом простой разговор могу поддержать. Хоккейный английский у меня неплохой. Еще когда Томи Лямся тренировал «Салават», выучил хоккейные термины на английском, так как у нас все собрания были на английском. Когда приехал в Америку, то уже процентов 50 фраз знал. Общаюсь ли с русскими одноклубниками по-русски? Особо никто замечаний не делал. Понятно, что через всю раздевалку по-русски не орем, только между собой общаемся. Уважаем иностранных игроков: если с нами рядом сидит американец, то мы будем общаться на английском», — приводит слова Мухамадуллина Sport24.

22-летний Мухамадуллин дебютировал в НХЛ в матче против «Баффало» (2:5) 27 января.