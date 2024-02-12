Хоккеисты Задоров и Михеев могут сыграть за футбольный клуб из Андорры в еврокубках

Хоккейный агент и владелец футбольного клуба из Андорры Дэн Мильштейн рассказал в интервью «СЭ» о своей идее, которая должна стать мировой сенсацией.

— Многие мои клиенты — большие фанаты футбола. Я видел, как играют Илья Михеев и Никита Задоров. Они однозначно помогут нашей команде. Очень хочу заявить их двоих на еврокубки. И не просто заявить, а они обязательно сыграют.

— И вот это точно прогремит на весь мир.

— Они этого достойны. Более того — уже второй год контрактное предложение есть и у Павла Дацюка, великолепно играющего в футбол. Очень надеюсь, что он выйдет на поле вместе с Ильей и Никитой. Только не уверен, что бюджет нашего клуба потянет его контракт, ха-ха!

В июле 2022 года компания Мильштейна Gold Star Sports Management Group приобрела футбольный клуб «Санта-Колома» из Андорры.