Райлли вышел на третье место по очкам среди защитников в истории «Торонто»

«Торонто» дома проиграл «Бостону» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голевую передачу у «Мэйпл Лифс» сделал защитник Морган Райлли.

29-летний канадец вышел на третье место по очкам среди защитников в истории «Торонто». Райлли набрал 459 (80+379) очков в 775 играх. Он опередил Тима Хортона (458 очков) и уступает лишь Томасу Каберле (520) и Берье Смальмингу (768).

В этом сезоне Райлли набрал 45 (7+38) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.