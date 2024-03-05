Александр Нюландер признан первой звездой дня НХЛ

НХЛ определила три звезды игрового дня регулярного чемпионата.

Третьей звездой признан форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, который оформил дубль в матче с «Рейнджерс» (2:4). Второй звездой стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, у которого 4 (2+2) очков в игре с «Чикаго» (5:0).

Первой звездой признан форвард «Коламбуса» Александер Нюландер, который забил три гола в матче с «Вегасом» (6:3). Это первый хет-трик нападающего в НХЛ.