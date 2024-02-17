НХЛ: «Монреаль» — «Вашингтон», «Миннесота» — «Баффало». Расписание матчей 17 и 18 февраля
Регулярный чемпионат НХЛ.
17 февраля
20.30 (по московскому времени) — «Бостон» — «Лос-Анджелес»
23.00 — «Чикаго» — «Оттава»
23.00 — «Даллас» — «Эдмонтон»
18 февраля
00.00 — «Калгари» — «Детройт»
01.00 — «Миннесота» — «Баффало»
01.00 — «Сент-Луис» — «Нэвилл»
01.00 — «Тампа» — «Флорида»
03.00 — «Монреаль» — «Вашингтон»
03.00 — «Торонто» — «Анахайм»
04.00 — «Нью-Джерси» — «Филадельфия»
06.00 — «Ванкувер» — «Виннипег»
06.30 — «Сан-Хосе» — «Коламбус»
06.30 — «Вегас» — «Каролина»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|54
|35
|19
|73
|2
|Каролина
|53
|31
|22
|67
|3
|Филадельфия
|55
|29
|26
|65
|4
|Нью-Джерси
|53
|27
|26
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Питтсбург
|51
|24
|27
|55
|7
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|35
|19
|74
|2
|Бостон
|54
|32
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|55
|30
|25
|65
|4
|Торонто
|52
|28
|24
|64
|5
|Детройт
|53
|27
|26
|60
|6
|Монреаль
|54
|22
|32
|52
|7
|Баффало
|53
|23
|30
|50
|8
|Оттава
|50
|22
|28
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|34
|20
|74
|2
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|53
|29
|24
|60
|5
|Нэшвилл
|54
|27
|27
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|53
|23
|30
|50
|8
|Чикаго
|54
|14
|40
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|55
|37
|18
|80
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|50
|31
|19
|63
|4
|Лос-Анджелес
|51
|25
|26
|60
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|54
|25
|29
|55
|7
|Анахайм
|53
|19
|34
|40
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|35
Результаты / календарь
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
|17.02
|05:00
|
Аризона – Каролина
|1 : 5
|17.02
|20:30
|
Бостон – Лос-Анджелес
|- : -
|17.02
|23:00
|
Чикаго – Оттава
|- : -
|17.02
|23:00
|
Даллас – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|93
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|80
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|45
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|54
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97
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