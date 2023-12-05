«Монреаль» обыграл «Сиэтл»
«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 4:2.
В составе «Канадиенс» дубль оформил Шон Монахэн, еще по голу забили Джош Андерсон и Таннер Пирсон. У «Кракен» отличились Джаред Макканн и Винс Данн.
После этого матча «Монреаль» с 25 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 22 очками — на 11-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Сиэтл» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Монахэн — 7 (Андерсон, Эванс), 4:03 — 1:0. Пирсон — 4 (Галлахер, Дворак), 23:12 — 2:0. Монахэн — 8 (бол., Сузуки, Кофилд), 26:58 — 3:0. Маккэн — 12 (Данн, Ларссон), 34:05 — 3:1. Данн — 4 (бол., Толванен, Бенайерс), 44:49 — 3:2. Андерсон — 1, 59:28 — 4:2.
Вратари: Монтембо — Грубауэр (58:29 — 59:28).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 30 (10+10+10) — 34 (13+7+14).
Наши: — .
5 декабря. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|23
|18
|5
|37
|2
|Каролина
|23
|14
|9
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Вашингтон
|21
|12
|9
|26
|5
|Айлендерс
|23
|10
|13
|26
|6
|Питтсбург
|24
|11
|13
|25
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|26
|8
|18
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|3
|Детройт
|23
|13
|10
|29
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|26
|11
|15
|27
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|25
|10
|15
|22
|8
|Оттава
|19
|9
|10
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|24
|15
|9
|32
|2
|Даллас
|23
|14
|9
|31
|3
|Виннипег
|23
|13
|10
|28
|4
|Аризона
|23
|12
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|25
|6
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|24
|7
|Миннесота
|22
|8
|14
|20
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|16
|9
|36
|2
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|21
|14
|7
|31
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Анахайм
|24
|10
|14
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|25
|6
|19
|14
|5.12
|03:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|2 : 1 ОТ
|5.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|4 : 0
|5.12
|03:30
|
Монреаль – Сиэтл
|4 : 2
|5.12
|03:30
|
Виннипег – Каролина
|2 : 1
|5.12
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|- : -
|5.12
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|24
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|25
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|16
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87