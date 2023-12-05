«Филадельфия» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Флайерз» забили Тайсон Ферстер и Шон Кутюрье. У «Пингвинз» единственный гол на счету Сидни Кросби.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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