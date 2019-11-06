«Монреаль» прервал победную серию «Бостона»
«Монреаль» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4). «Канадиенс» прервали шестиматчевую серию побед соперника.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Бостон» — 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)
Голы: Мете — 2 (Армиа, Питри), 1:13 — 1:0. Пастрняк — 15 (бол., Краг, Бержерон), 14:55 — 1:1. Татар — 5 (Галлахер, Чиаро), 16:45 — 2:1. Байрон — 1, 17:16 — 3:1. Клифтон — 1, 27:17 — 3:2. Бьорк — 2 (Макэвой), 38:13 — 3:3. Мете — 3 (Лехконен, Питри), 38:55 — 4:3. Керали — 1 (Вагнер), 43:03 — 4:4. Чиаро — 2 (Уэбер, Татар), 49:06 — 5:4.
Вратари: Прайс — Раск (59:01).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (13+12+6) — 25 (6+9+10).
6 ноября. Монреаль. Centre Bell.
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