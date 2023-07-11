«Монреаль» подписал 4-летний контракт с Ньюхуком на 11,6 миллиона долларов

«Монреаль» объявил о подписании нового контракта с нападающим Алексом Ньюхуком.

Соглашение рассчитано на 4 года и 11,6 миллиона долларов. Зарплата 22-летнего форварда составит 2,9 миллиона в год.

27 июня игрок был обменян из «Колорадо».

В прошлом сезоне Ньюхук провел за «Эвеланш» 82 матче в «регулярке» и набрал 30 (14+16) очков.