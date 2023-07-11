Дадонов заявил, что скучает по России

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов рассказал, скучает ли по России во время хоккейного сезона.

«Скучаю ли по России? Конечно. В первую очередь, по родственникам, друзьям. Все равно наш менталитет ближе. Когда приезжаешь, то чувствуешь себя дома. Для меня самая большая проблема — языковой барьер. Я уже более-менее нормально могу говорить по-английски, но по-русски мне намного легче выразиться и проще показать свои эмоции. Когда долго говоришь по-английски, а потом с кем-то по-русски, то можно появиться английское слово. Даже в ступор можешь впасть, потому что забыл перевод. Но русский язык я никогда не смогу забыть. Приезжаю ли в Челябинск? Да, каждый год. Даже после ковида приезжали на месяц. Для нас это важно. Хочется, чтобы и дети повидали бабушек и всех родственников», — приводит слова Дадонова «РБ Спорт».

В феврале «Монреаль» обменял Дадонова в «Даллас» на форварда Дениса Гурьянова. В составе «Далласа» 34-летний хоккеист провел 23 матча и набрал 15 (3+12) очков. Его новое соглашение с командой рассчитано до конца сезона-2024/25.