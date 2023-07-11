Дадонов заявил, что скучает по России
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов рассказал, скучает ли по России во время хоккейного сезона.
«Скучаю ли по России? Конечно. В первую очередь, по родственникам, друзьям. Все равно наш менталитет ближе. Когда приезжаешь, то чувствуешь себя дома. Для меня самая большая проблема — языковой барьер. Я уже более-менее нормально могу говорить по-английски, но по-русски мне намного легче выразиться и проще показать свои эмоции. Когда долго говоришь по-английски, а потом с кем-то по-русски, то можно появиться английское слово. Даже в ступор можешь впасть, потому что забыл перевод. Но русский язык я никогда не смогу забыть. Приезжаю ли в Челябинск? Да, каждый год. Даже после ковида приезжали на месяц. Для нас это важно. Хочется, чтобы и дети повидали бабушек и всех родственников», — приводит слова Дадонова «РБ Спорт».
В феврале «Монреаль» обменял Дадонова в «Даллас» на форварда Дениса Гурьянова. В составе «Далласа» 34-летний хоккеист провел 23 матча и набрал 15 (3+12) очков. Его новое соглашение с командой рассчитано до конца сезона-2024/25.
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
|0
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|0
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|7
|Торонто
|0
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
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|2
|Виннипег
|0
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|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
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|4
|Колорадо
|0
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|0
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|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -