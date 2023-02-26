«Оттава» на выезде обыграла «Монреаль»

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 5:2.

В составе «Сенаторз» отличились Дерик Брассар, Шейн Пинто, Остин Уотсон, Дрейк Батерсон и Жюльен Готье. У «Канадиенс» шайбы забросили Майкл Мэтсон и Ник Сузуки.

После этого матча «Оттава» с 60 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 54 очками — на 15-й строчке.