Хет-трик Дюшена не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Монреалем»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 6:3.

В составе «Канадиенс» дубль на счету Райана Полинга, еще по шайбе забросили Арттури Лехконен, Кристиан Дворак, Брендан Галлахер и Тайлер Тоффоли. Гости ответили хет-триком Мэтта Дюшена, форвард Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «-1». При этом «Предаторз» забили три гола после того, как счет стал 0:5.

После этого матча «Монреаль» с 12 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 19 очками — на восьмой строчке Запада.