«Монреаль» не стал трогать Приз Кэмпбелла

Хоккеисты «Монреаля» не стали прикасаться к Приз Кларенса Кэмбелла после выхода в финал плей-офф НХЛ, информирует сайт лиги.

С 2006 года только игроки «Вегаса» в 2018 году прикоснулись к трофею и проиграли в финале Кубка Стэнли «Вашингтону».

В прошлом сезоне игроки «Далласа» также не трогали трофей, но все равно проиграли в финале «Тампе».

Напомним, «Монреаль» впервые в истории клуба получил Приз Кларенса Кэмпбелла, который вручается победителю Западной конференции. Ранее «Канадиенс» побеждали только на «Востоке».