«Монреаль» не стал трогать Приз Кэмпбелла
09:14
Хоккеисты «Монреаля» не стали прикасаться к Приз Кларенса Кэмбелла после выхода в финал плей-офф НХЛ, информирует сайт лиги.
С 2006 года только игроки «Вегаса» в 2018 году прикоснулись к трофею и проиграли в финале Кубка Стэнли «Вашингтону».
В прошлом сезоне игроки «Далласа» также не трогали трофей, но все равно проиграли в финале «Тампе».
Напомним, «Монреаль» впервые в истории клуба получил Приз Кларенса Кэмпбелла, который вручается победителю Западной конференции. Ранее «Канадиенс» побеждали только на «Востоке».
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