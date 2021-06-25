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«Монреаль» не стал трогать Приз Кэмпбелла

09:14
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Хоккеисты «Монреаля» не стали прикасаться к Приз Кларенса Кэмбелла после выхода в финал плей-офф НХЛ, информирует сайт лиги.

С 2006 года только игроки «Вегаса» в 2018 году прикоснулись к трофею и проиграли в финале Кубка Стэнли «Вашингтону».

В прошлом сезоне игроки «Далласа» также не трогали трофей, но все равно проиграли в финале «Тампе».

Напомним, «Монреаль» впервые в истории клуба получил Приз Кларенса Кэмпбелла, который вручается победителю Западной конференции. Ранее «Канадиенс» побеждали только на «Востоке».

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