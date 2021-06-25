Тренер «Вегаса» назвал причины вылета от «Монреаля»

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур после поражения от «Монреаля» (2:3 ОТ, 2-4 в серии)в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли назвал причины неудачи.

«На этой отметке побеждающие команды выходят на новый уровень и не прогибаются, — цитирует Дебура сайт НХЛ. — Мы на другой уровень не вышли, а им это удалось. Соперник был гибче и взял под контроль ключевые моменты серии. Когда у них появлялся шанс, они им пользовались. Когда им был нужен важный сэйв, они его делали. Они выиграли сражение в овертаймах. Они были лучше в битве спецбригад. Уступать в этих компонентах, ты оказываешься в сложном положении».