Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Монреаль» нанес по воротам «Вегаса» 8 бросков за первые 16 минут. Столько же было за два периода в третьем матче

04:05
Теги:

«Монреаль» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Вегасом».

В первые 16 минут встречи «Канадиенс» нанесли 8 бросков в створ ворот «рыцарей». Столько же бросков команда сделала за два первых периода в третьей игре серии (3:2 ОТ).

Счет в серии 2-1 в пользу «Монреаля».

Читайте также

Сборная Дании пообещала выбить Россию с Евро. Это наглость?
Выход России в плей-офф Евро с третьего места в группе стал практически невозможен после победы Швейцарии над Турцией
Россия — Дания: дата и время начала прямой трансляции матча Евро-2020
Касымбай дал прогноз на бой Петра Яна против Хейбати: «Перс будет биться в судорогах!»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей