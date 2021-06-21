«Монреаль» нанес по воротам «Вегаса» 8 бросков за первые 16 минут. Столько же было за два периода в третьем матче
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«Монреаль» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Вегасом».
В первые 16 минут встречи «Канадиенс» нанесли 8 бросков в створ ворот «рыцарей». Столько же бросков команда сделала за два первых периода в третьей игре серии (3:2 ОТ).
Счет в серии 2-1 в пользу «Монреаля».
Montreal had 8 shots through 2 periods in Game 3. They just got their 8th shot of the 1st period with 3:58 to go.— David Pagnotta (@TheFourthPeriod) June 21, 2021
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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