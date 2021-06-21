«Монреаль» нанес по воротам «Вегаса» 8 бросков за первые 16 минут. Столько же было за два периода в третьем матче

«Монреаль» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Вегасом».

В первые 16 минут встречи «Канадиенс» нанесли 8 бросков в створ ворот «рыцарей». Столько же бросков команда сделала за два первых периода в третьей игре серии (3:2 ОТ).

Счет в серии 2-1 в пользу «Монреаля».