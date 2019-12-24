«Монреаль» на выезде обыграл «Виннипег»
06:50
«Виннипег» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:6).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Монреаль» — 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)
Голы: Коннор — 15 (бол., Шайфли, Пионк), 11:30 — 1:0. Татар — 14 (бол., Сузуки, Питри), 15:06 — 1:1. Татар — 15 (Уэбер, Галлахер), 16:38 — 1:2. Дано — 9 (Галлахер), 24:37 — 1:3. Дано — 10, 28:56 — 1:4. Лайне — 14 (Шайфли), 36:14 — 2:4. Доми — 9 (Лехконен, Сузуки), 39:20 — 2:5. Лехконен — 7 (Доми), 51:08 — 2:6.
Вратари: Броссуа — Прайс.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (16+6+7) — 48 (17+17+14).
24 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.
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